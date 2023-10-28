شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين من تحت الأنقاض شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، إنه تم انتشال عدد كبير من الشهداء من تحت الأنقاض شمال قطاع غزة، وفق ما ذكرت "وكالة معا".

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، الليلة الماضية، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابين.