شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف زيادة منحة المعاشات الاستثنائية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الاستعدادات الخاصة بتنفيذ قرار مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، حيث سيتم بدء الصرف يوم الأربعاء المقبل أول شهر نوفمبر، على أن يتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر 2023.

وخلال الفترة الماضية تمكنت الدولة المصرية من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا، سعيًا منها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعى، لاسيما فى ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص، وتصدر ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتنفيذ العديد من القرارات لتصب فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة .