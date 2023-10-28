شكرا لقرائتكم خبر عن "الحق فى الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية" عنوان خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية"، وكان قد وجه وزير الأوقاف، عدة رسائل بشأن الأحداث الجارية فى قطاع غزة، وذلك على النحو التالى: نرفض وبحسم أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني ونكبته نكبة أخرى وتفريغ أرضه منه في محاولة لإنهاء قضيته وتصفيتها، ونحيي الوعي الفلسطيني في رفضه القاطع والحاسم لأي محاولة لتهجيرهم من أرضهم وإنهاء قضيتهم، كما نحيي الموقف العربي والإسلامي الداعم لذلك.

نحيي بشدة صمود وثبات شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته وحقه المشروع في أرضه، كما نحيي تضحياته في سبيل الحفاظ على المسجد الأقصى ليظل أولى القبلتين عهدة إسلامية خالصة .

نقف صفًّا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه الشديد على السيادة الوطنية على كل ذرة من تراب مصر.