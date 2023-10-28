شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى بجنوب السودان يصل مصر للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان والوفد الرسمي المرافق له للمشاركة في فعاليات الأسبوع.
وأصبح أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار، حيث تتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجى جامعات وطلاب مدارس.
ومن المقرر إقامة معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع ، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه .
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