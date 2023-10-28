شكرا لقرائتكم خبر عن ‫رئيس مركز المناخ يحذر من زراعة القمح قبل 10 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ‎من زراعة القمح للموسم المقبل قبل 10 نوفمبر نظراً لامتداد ارتفاع الحرارة حتى منتصف نوفمبر. وحدد معهد المحاصيل الحقلية السياسة الصنفية لمحصول القمح لموسم 2023/2024 وذلك فى إطار الاستعدادات التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لنجاح موسم القمح. وحدد المعهد زراعة أصناف مصر 3- مصر 4- جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 سدس 14- سدس 15 فى محافظات الوجه البحري بورسعيد - الإسماعيلية - السويس – دمياط - الدقهلية – الشرقية – الغربية - كفر الشيخ - البحيرة – الإسكندرية – المنوفية – القليوبية. وتضمنت زراعة أصناف مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 فى الجيزة، و أصناف مصر 1- مصر 3- مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7 فى الفيوم. وحدد المعهد أيضًا زراعة أصناف مصر 1- مصر 3 - مصر 4 - جيزة 171 – سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 – بني سويف 5 – بنى سويف 7 فى محافظات مصر الوسطى "بني سويف – المنيا." أما فى محافظات مصر العليا أسيوط - سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - الوادي الجديد تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4 - جيزة 171– سخا 95 – سخا 96 - سدس 14- سدس 15 - جميزة 11 – سدس 12– بني سويف 5 – بنى سويف 7. وفى الأراضي المستصلحة حديثاً في الدلتا الجديدة – مستقبل مصر شرق العوينات - توشكي تزرع أصناف مصر 1 – مصر 3- مصر 4– جيزة 171 – سخا 95 – سدس 14- سدس 15 - بني سويف 5 – بنى سويف 7.

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