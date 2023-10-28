شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فنى سنويا لتطوير الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة، متابعا: "المهندس السويدي كان بيتكلم أننا محتاجين ألف مدرسة.. مستعدين لأي تأهيل مدراس فنية ويعاد تخصيصها وموجود بالفعل وعندنا آلاف المدارس والدور اللي بتقوم به مش مفيد في الواقع".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الملتقي والمعرض الدولي للصناعة: "مستعدون لتخصيص ونعيد تأهيل أي مدارس بالشكل اللى يحقق الهدف والغرض من تطوير الصناعة".