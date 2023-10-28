المدارس تبدأ غدا تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المدارس غدا الأحد تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر، حيث تعقد المدارس اختبارات الشهر للطلاب خلال اليوم الدراسى، حيث تتم التقييمات وفق أسئلة قصيرة لقياس نواتج التعلم فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد حتى نهاية توزيع المقررات الدراسية لشهر نوفمبر فى جميع المواد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طريقة حساب درجات الطالب فى الصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي، من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني = الدرجة النهائية للمادة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 30% على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الثاني، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين معا، عن طريق الاختبارات فقط.