شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: الدولة تهتم بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تهتم بدعم وتطوير الصناعة لتغطية احتياجات السوق، متابعا: "هناك اهتمام بدعم وتطوير الصناعة وقولت الكلام ده السنة اللى فاتت.. الهدف الأكبر لتغطية احتياجات السوق المصري".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح المعرض والمتلقي الدولي السنوي للصناعة: "وبالمناسبة نحقق صادرات 35 مليار دولار.. طب مستلزمات الإنتاج اللى فيهم كام بالدولار.. لو مستلزمات الإنتاج 30 مليار دولار.. يبقي العائد من كل اللى بنعمله ده 5 ملايين دولار.. دول كلهم أو نسبة كبيرة منهم تتعمل داخل مصر.. وده ممكن اللى تعمله الشركات الصغيرة.. تلبية السوق المصري من كل شيء مش بس في الصناعة.. المكون المحلي بتزيد بشكل مستمر".

وتابع الرئيس السيسي: "صناعة السيارات من زمان أوي من الستينيات وقبل كده.. المكون المحلي قد إيه.. تجد اللى المصنعين بيعملوا نفس الحاجة.. نسبة المكون المحلي بتكون 45 – 50 %.. الاقي الشركة دي زي دي زي دي.. 25 % بس يتكلموا مثلا بـ 20 % من شركة تانية.. مش كلكم زي بعض.. الإكسسوارات أو التنجيد بتاعها.. أو الصاج.. حاجات أخري تدخل في صناعة السيارات".

وأكمل الرئيس السيسي: "دور اتحاد الصناعة ووزارة التجارة والصناعة.. أنت بتقولي 45 % أو 50 % بس هي حاجة واحدة.. نفس المكون طب والباقي.. ده مهم أوي نكون واخدين بالنا.. مستعد أعمل المنشأة المدنية مهما كانت التكلفة علشان أخلي رجال الصناعة يركزوا في المعدات علشان يحصل نقلة كبيرة في المسار اللى بنتكلم فيه".