شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدولة مستعدة لتأهيل أى مدارس أو طرح أراضٍ لدعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية مستعدة لتأهيل أي مدارس أو طرح أراضي لدعم الصناعة، متابعا: "الدولة مستعدة لأي مدارس في الخريطة من أجل تغطية أي مناطق صناعية.. مستعدين للتأهيل".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المعرض والمتلقي الدولي للصناعة: "فيه أرضي ممكن تكون موجودة في المحافظات.. فيه أراضي مستردة اللى كان عليها تعدي خلال السنين اللى فاتت.. وأماكن داخل كتل سكنية.. حجم لا بأس به.. ملايين الأمتار.. بقول للحكومة وأي وزارة معنية التنسيق يبقي شايفين الأراضي نعيد التخصيص طبقا للقواعد والشروط للمستثمرين الراغبين في إقامة المصانع.. وأي منشأت مدنية إزاي تتعمل.. هدفها توفير وقت وجهد وتمويل من أجل تحقيق قفزة في المجال".