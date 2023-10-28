شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات شهر أكتوبر غدا بمدارس محافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى" بمدارس محافظة الجيزة، غدا الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، حيث يؤدي طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي امتحانهم في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي اللغة العربية والكيمياء، بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي "الشعبة العلمية والأدبية" امتحانهم في مادة اللغة الأجنبية الأولى.

واستعدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإجراء الامتحانات، حيث وجهت عدة تعليمات للمدارس بشأن امتحانات شهر أكتوبر والتي تستمر حتى الخميس 2 نوفمبر 2023، مؤكدة أن امتحانات شهر أكتوبر تكون في الأجزاء التي تم تدريسها ضمن منهج شهر أكتوبر، وتكون على هيئة أسئلة مبسطة توضع بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية.

وأشارت المديرية إلى أن الامتحانات سوف تتم في جزء من الحصة ما عدا الحصة الأولى حسب ظروف كل مدرسة، منبهة على إجراء الامتحان بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلا للعملية التعليمية.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، المدارس من جمع أي مبالغ نقدية من الطلاب لأعمال امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل "ابتدائى – إعدادى – ثانوى "، مشيرة إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويتحمل كل الإجراءات المترتبة على ذلك.