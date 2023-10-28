شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: المجمعات الصناعية تستهدف توفير الوقت والجهد على المصنعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إنشاء الدولة للمجمعات الصناعية تستهدف توفير الجهد والوقت على المصنعين والمستثمرين.

أضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة في دورته الثانية، إحنا بنقول إن تصنيع مكونات ومعدات معالجة محطات الصرف الصحي ومياه الشرب موضوع مهم قوى .. لأننا هنستهلك منه كميات كبيرة خلال برنامج حياة كريمة.. وعدد محطات المعالجة والصرف والرفع اللى بتتعمل هتحتاج كميات ضخمة من هذه المنتجات.. الدولة ما بتجريش ورا الربح لكن توفير هذه المنتجات من شأنه خلق فرص عمل.

قال الرئيس السيسي: "المنشأت المدنية بالأرض لها تكلفة.. طيب أنت دفعتها سواء استثمارات خاصة أو تمويل من البنوك.. بقول الكلام ده لكل اللى بيسمعني، أنا مثلا صرفت في المنشآت 200 مليون جنيه وخطتك ودراسات الجدوى تقول أعمل اللى هعمله في 5 سنين .. طيب لو أنا عملتلك المنشآت دي وأنت حطيت استثمارات كلها وتجيب المعدات.. وبدل ما تعمل المشروع في 5 سنين تعملها في سنة أو سنتين .. أنا بعملك كده علشان أشجعك.. مش علشان أشاركك في الربح".

تابع الرئيس: لما جينا عملنا التجمعات الصناعية الـ 15 عملناهم طبقا لمتطلبات التجارة والصنعة.. بدل ما المستثمر يبذل جهد وياخد أرض وتترفق علشان يجيب المعدات.. قلنا نوفر كل ده ونديله المنشأة وعليها الموافقات كلها ... يبقا كده وفرت جهده ويبقا ودوره يجيب المكن بتاعه ويتشغل.. قصدت من ده نموذج بحكى عليه للناس .. لو إحنا كدولة مستعدين نخش في الموضوع ده ..المستثمر حاطط استثماراته للمنشأت المدنية طيب أنا بعملهالك.. ممكن تكون متصور أن أنا بعملهالك علشان أشارك في أرباحك؟.. لا .. لو عملت منشأة هعمل لك المنشأة طبقا للمواصفات اللى أنت عاوزها وتركز جهدك في أنك تجيب المكن اللى تشتغل بيه.

واصل الرئيس: "الطرح ده لكل الناس اللى بشتغل في الصناعة وهذه الآليات تتعمل إزاى؟ .. ما عرفش .. لكن مستعد اعمل كده.. خفضنا جدا في تكاليف هذه المنشآت من باب إنى ما بقاش عبء على المطور ووفرتله علشان يركز ويجيب المكن والمعدات علشان يشتغل.. الخلاصة بقول لاتحاد الصناعات.. يبقا جسر ما بين الشركات والمستثمرين الراغبين في الدخول في هذه المنظومة .