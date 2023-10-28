مصدر أمني: 57 مصابًا في حادث "صحراوي الإسكندرية" المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول إن حادث تصادم حافلة ركاب بأكثر من سيارة واشتعال النيران بها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، السبت، أسفر عن 57 مصابا حتى الآن.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن مدير أمن البحيرة وجه بتعزيز الخدمات الأمنية والمرورية بموقع الحادث وتيسير مهمة رجال الحماية المدنية والإسعاف لإجلاء المصابين.

ورصدت الصور الأولى بموقع الحادث تفحم عددًا من السيارات بينها أتوبيس ركاب وسيارات ميكروباص وملاكي وسط جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي تصادم أتوبيس لنقل الركا، وعدد من السيارات بالطريق الصحراوي الكيلو 134 القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة.

ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسهيل مهمة رجال الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وغرب النوبارية المركزي.