مصدر: 32 حالة وفاة في حادث "صحراوي الإسكندرية" المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر مسؤول عن تفاصيل جديدة بشأن حصيلة ضحايا حادث تصادم حافلة ركاب بأكثر من سيارة واشتعال النيران بها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، السبت.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن الحادث أسفر عن 32 حالة وفاة بعد نقل 57 مصابًا إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وغرب النوبارية المركزي فارق عددًا منهم الحياة في أثناء تلقيهم العلاج لافتا إلى إيداع الجثامين ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

أضاف المصدر -الذي رفض نشر اسمه- أن مدير أمن البحيرة وجه بتعزيز الخدمات الأمنية والمرورية بموقع الحادث وتيسير مهمة رجال الحماية المدنية والإسعاف لإجلاء المصابين.

ورصدت الصور الأولى بموقع الحادث تفحم عددًا من السيارات بينها أتوبيس ركاب وسيارات ميكروباص وملاكي وسط جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالطريق المشار إليه ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي تصادم أتوبيس لنقل الركا، وعدد من السيارات بالطريق الصحراوي الكيلو 134 القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة.

ويعمل رجال المرور على تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسهيل مهمة رجال الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون وغرب النوبارية المركزي.