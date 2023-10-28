بـ"قطع الضفيرة".. سقوط عصابة ارتكبت 18 واقعة سرقة دراجات نارية ببنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي ببنى سويف، لسرقة الدراجات النارية ارتكبوا 18 واقعة سرقة، وإعادة المسروقات. معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف، أفادت بقيام (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين ببنى سويف) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع التوصيلات الكهربائية "الضفيرة". وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 18 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات 18 دراجة نارية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012