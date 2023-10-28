اختلف مع زوجته وقتله.. كشف ملابسات مقتل مزارع في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مزارع بالدقهلية؛ لقيامه بإطلاق عيار ناري تجاه آخر وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات حول الجيرة.

تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها (مزارع، مقيم بدائرة المركز) مُصاب برش خرطوش وتوفى أثناء إسعافه.

بالانتقال وسؤال نجله (مزارع) اتهم (مزارع، مقيم بدائرة المركز) لقيامه بإطلاق عيار ناري تجاه المتوفى من سلاح كان بحوزته خلال مشاجرة نشبت بينهما، وذلك حال عمله بالأرض الزراعية الخاصة بأهلية (زوجة المجني عليه) بسبب وجود خلافات حول الجيرة بين المتهم وأهلية زوجة المتوفى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور والسلاح المستخدم (فرد محلي)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.