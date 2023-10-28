بـ 152 كيلو هيدرو.. ضبط مزارع يتاجر في المخدرات بالإسماعيلية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط خفير خصوصي، وبحوزته (2 بندقية آلية – خزينتين - كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام) حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد، ومزارع وبحوزته (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 152 كيلو جرام) حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.

كما ضبط سائق وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر.