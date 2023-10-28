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قُتل ضربا بالأيدي.. تفاصيل وفاة عامل في مشاجرة بالإسماعيلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عامل بالإسماعيلية؛ لقيامه بالتعدي على آخر بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات حول الجيرة.

تبلغ لقسم شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل، مقيم بدائرة المركز) وتوفى أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

بالانتقال وسؤال زوجة المجني عليه (ربة منزل) قررت بحدوث مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين المتوفى و(عامل - مقيم بدائرة المركز) لخلافات حول الجيرة، وأثناء ذلك سقط مغشياً عليه ونتج عن ذلك إصابته بكدمات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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