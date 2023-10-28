الرئيس السيسي: نحاول تخفيف حدة الصراع في غزة بإطلاق سراح الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة وأحمد السعداوي:

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن دور مصر الإيجابي تجاه أهل غزة والأزمة الفلسطينية عمومًا، مطمئنًا المصريين، قائلًا: "إن الدولة المصرية تقوم بدور إيجابي في ملف إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.. للتخفيف من حدة الأزمة، فهناك الكثير من التفاصيل، وليس كل شيء يتم الإعلان عنه".

وأضاف السيسي، في كلمة له في افتتاح ملتقى الصناعة، اليوم السبت، أن مصر ذات سيادة، وعلى الجميع أن يحترم هذا الأمر.

وتابع الرئيس السيسي: يهمني أقول حاجة، أنا طبعًا أتابع، وبتيجي تقارير لكل حاجة، وباشوف تفاعل الناس وشبابنا، واللي لافت نظري، حالة القلق المتزايدة.. مهم أشاركم وأطمنكم، مصر حريصة تلعب دورًا مهمًّا وإيجابيًّا؛ حتى قبل ما أكون موجود، ونفس الخط ماشيين به، بنحافظ على الاستقرار ونبذل جهدًا كبيرًا جدًّا.

وقال رئيس الجمهورية: "محتاجين نسجل بتقدير، القرار اللي طلع من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار".

وأوضح السيسي: امبارح كان فيه طائرات مسيرة وتم إسقاطها؛ أيًّا كان المكان اللي جاية منه، فاتساع الصراع سيؤذينا جميعًا، من فضلكم مصر دولة ذات سيادة، وأرجو أن نحترم سيادتها، والكلمة اللي هاقولها، مافيهاش تباهي أو تماهي، مصر دولة قوية جدًّا لا تُمس.

وأكمل الرئيس السيسي: مهم أوي لشبابنا وكل المصريين اللي قلقانين؛ لأ ما تقلقوش، زي ما ربنا حفظ البلد دي في 2011 و2013، هيحفظها تاني؛ لأن مفيش سياسات لينا فيها غدر أو مصالح أو انتهزاية، مصلحتنا إن الدنيا تكون مستقرة ونعمَّر في بلدنا، وفي السنن مفيش حد بيعمل كده وأصاحبها يتم إيذاؤهم.

واستطرد الرئيس: على كل حال الدولة المصرية بفضل الله والشعب والجيش ووعيهم، قادرون نحمي بلدنا تمامًا، ما تقلقوش.. شوفوا شغلكم وحالكم وعيشوا حياتكم، نبذل جهدًا كبيرًا عشان الاستقرار.

وأعرب السيسي عن شكره لكل الدول التي أرسلت مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة، قائلًا: "إننا نبذل جهودًا كبيرة من أجل الاستجابة لمتطلبات 2.3 مليون فلسطيني في غزة تحت الحصار، دون ماء ووقود ومواد طبية ضرورية، وإن إدخال 20 شاحنة يوميًّا ليس كافيًا، بل نحتاج إلى قدر أكبر من المساعدات للدخول إلى قطاع غزة".