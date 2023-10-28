شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد الإسرائيلى فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيا من ⁦‪جيمس كليفرلي وزير خارجية بريطانيا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة أكس. وأكد الوزير شكري على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، وضرورة إزالة العوائق - والتي لا تتحمل مصر المسئولية عنها - أمام دخول المساعدات الإنسانية، وخروج رعايا الدول الثالثة.

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