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وزير الخارجية يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد الإسرائيلى فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيا من ⁦‪جيمس كليفرلي وزير خارجية بريطانيا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة أكس.

وأكد الوزير شكري على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، وضرورة إزالة العوائق - والتي لا تتحمل مصر المسئولية عنها - أمام دخول المساعدات الإنسانية، وخروج رعايا الدول الثالثة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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