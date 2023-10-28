شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يحذر من اتساع الصراع..ويؤكد: مصر دولة قوية لا تُمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي فى فعاليات الملتقي والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر دولة قوية جدًا لا تمس، محذرًا من اتساع رقعة الصراع بسبب الأحداث في غزة، قائلاً:" اتساع الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة، مؤكدا:"مصر دولة قوية جدا لا تُمس". جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسى، اليوم السبت، بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة.

الرئيس السيسى يحذر من اتساع رقعة الصراع.. ويؤكد: مصر دولة قوية جدا لا تُمس

حذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم السبت27 أكتوبر الجاري، من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البرى واسع النطاق علي قطاع غزة. وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته، بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل. وزارة العدل تتيح خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بكافة فروع التوثيق المُميكنة تبدأ المدارس غدا الأحد تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر، حيث تعقد المدارس اختبارات الشهر للطلاب خلال اليوم الدراسى، حيث تتم التقييمات وفق أسئلة قصيرة لقياس نواتج التعلم فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد حتى نهاية توزيع المقررات الدراسية لشهر نوفمبر فى جميع المواد تابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا أعمال المرافق، مشددا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والجودة والمواصفات الهندسية. وزير الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية ضمن سكن كل المصريين بأكتوبر الجديدة أعربت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن قلق المنظمة حيال ما يعيشه مليون طفل من رعب تحت القصف في غزة جراء ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف مستمر لافته الي إن المنظمة فقدت الاتصال بالعاملين في المنظمة في غزة معربة عن القلق البالغ بشأن "سلامتهم " يونيسف: مليون طفل يعيشون رعبا لا يوصف فى قطاع غزة المدارس تبدأ غدا تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على قطاع غزة

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه من المتوقع أن يخرج آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى شوارع بريطانيا اليوم السبت مع تصعيد إسرائيل هجومها على غزة. وتتوقع الشرطة، أن ينضم حوالي 100 ألف شخص إلى مظاهرة في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مع تنظيم مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة - بما في ذلك مانشستر وجلاسكو.

آلاف المؤيدين لفلسطين يتظاهرون فى بريطانيا اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد: أمطار رعدية ببعض المناطق اليوم.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة