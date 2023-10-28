شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تعاملنا مع حادث البحيرة المرورى فى أقل من 8 دقايق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم التعامل السريع مع حادث المرور الذى وقع صباح اليوم بين أتوبيس لنقل الركاب وعدد من السيارات واشتعال بعضها على طريق القاهرة الأسكندرية، حيث تم الوصول إلي مكان الحادث فى أقل من 8 دقايق وتم اسعاف المصابين .

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة البحيرة، للتعامل مع مصابي الحادث المروري خاصة في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، متابعة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لحظيا للخدمات الإسعافية والعلاجية المقدمة للمصابين من خلال غرفة الأزمات المركزية بالوزارة، والغرف الفرعية لهيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة.

وأوضح «عبدالغفار» أن الحادث أسفر عن وفاة 32 راكبا، وإصابة 63 آخرين، تم نقل 53 منهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 7 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وتقديم الإسعافات لثلاثة مصابين في موقع الحادث، مع استمرار المتابعة.