شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد 110 من الطواقم الطبية جراء العدوان الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 110 من الطواقم الطبية جراء العدوان الإسرائيلى، قائلة: "نطالب بتدخل دولي لحماية الطواقم الطبية"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت مساء أمس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء هجوم بري من قبل قوات الاحتلال على القطاع، فضلا عن قصف عنيف على عموم القطاع.