شكرا لقرائتكم خبر عن مصر دولة قوية جدا لا تُمس.. الرئيس السيسى يحذر من اتساع رقعة الصراع بسبب الحرب فى غزة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المتلقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة فى نسخته الثانية والمقام فى مركز المنارة للمؤتمرات. إذ تحدث الرئيس السيسي عن الأزمة التي تعيشها المنطقة متمثلة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: "الأزمة اللى تعيشها المنطقة يهمني أقول حاجة، بتابع كل حاجة وبشوف بعض التعليقات ومواقع التواصل وتفاعل شبابنا والناس.. وبعدين اللى لفت نظرى حالة القلق المتزايدة وأنا أشارككم تبقوا قلقانين .. وتبقى ظاهرة إيجابية ودورى أطمنكم .. مصر حريصة على لعب دور إيجابي جدا..خلال السنين اللى فاتت كلها وقبل ما أكون موجود في إطار فهم الاستقرار .. مهم جدا لدولتنا ومنطقتنا .. وماشيين في نفس الخط وحريصين على الاستقرار وبنبذل مجهود كبير جدا".



الرئيس السيسى يحذر من اتساع رقعة الصراع بسبب الحرب فى غزة

رسائل الرئيس السيسى

رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولى للصناعة

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره وتقديره لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي لوقف الاقتتال في غزة، قائلا: "محتاجين نسجل بتقدير قرار الجمعية العامة امبارح بوقف الاقتتال و الهدنة .. ده مهم قوى لأن حالة الغضب والاندفاع في رد الفعل قد نندم عليه بعد كده عندما تخرج الأمور عن السيطرة وبحذر منه".

وتابع :" امبارح كان فيه طيارات مسيرة دخلت وتم إسقاطها أيا ما كان اللى جت منه .. وحذرت أن اتساع الصراع ليس في مصلحة المنطقة .. والمنطقة هتبقا قنبلة موقوته تؤذينا كلنا ومصر دولة ذات سيادة.. وأرجوا كلنا احترام سيادتها ومكانتها..مصر دولة قوية جدا لا تمس".

وطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين عن الأحداث الجارية في المنطقة قائلا: :"مهم قوى لشبابنا وشابتنا وكل المصريين متقلقوش .. بفضل الله سبحانه وتعالي زى ما حفظ البلد في 2011 و 2013 هيحفظها دائما .. لأن إحنا أبدا في سياستنا ما كانش فيها سياسات غدر ولا خسة ولا تآمر ولا انتهازية ولا حتي مصالح .. كان مصلحتنا إن المنطقة كلها تبقا مستقرة ونبنى ونعمر في بلدنا ده اللى إحنا اشتغلنا عليه..ما أفتكرش في سنن الوجود إنه يبقى فيه قيم زي كده وأصحابها يتم إيذاؤهم والقضاء عليهم وتدميرهم..بفضل الله وشبابها وشعبها وجيشها ووعيهم قادرة على حماية بلدها تماما".

وأضاف الرئيس السيسي: "ما تقلقوش شوفوا شغلكم وحالكم .. وعيشوا حياتكم .. وبنبذل جهد كبير للتهدئة والاقتتال وبنبذل جهد كبير علشان المساعدات الإنسانية تخش .. وبسجل كل الشكر والتقدير للدول التى أرسلت مساعدات.. ومهم قوي نبذل جهد ونضغط علشان كل المساعدات تدخل مساعدات بحجم يتناسب مع حجم الطلب والاحتياجات .. بنتكلم في 2.3 مليون وحصار قبل كده وبرضه واشتد جدا في المياه والكهرباء والمواد الطبية.. الاحتياج ضخم جدا وبالتالي وما أفتكرش نقدر نحدد ده في 20 او 100 شاحنة لا أى عدد من الشاحنات اللى ممكن يدخل القطاع أمر في منتهي الأهمية ..بنبذل جهد وحريصين على أن يكون لدينا دور إيجابي في تخفيف حدة الأزمة من خلال إطلاق سراح الأسرى والرهائن بس مش كل حاجة بيتم الحديث عنها لما بتخلص هنعلن عنها".

وفى نهاية كلمته قال الرئيس السيسي: بطمنكم بفضل الله سبحانه وتعالي وبالله ما حدش يقدر.. اشتغلوا وخلينا نشتغل ونبنبي ونعمر..شكرا جزيلا".