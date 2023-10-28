شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدارس التكنولوجيا التطبيقية وأبرز تخصصاتها لتزويد سوق العمل بفنيين مهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوة كبيرة فى زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتى تعمل على توفير فنيين لسوق العمل يتميزون بمهارات فنية عالية فى كثير من التخصصات والمجالات التى يحتاجها سوق العمل المحلى والعالمى.

فيما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، ضمن فعاليات الملتقي والمعرض الدولي للصناعة في نسخته الثانية، والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات، عددا من مدارس التعليم الفني بعد تطويرها بشكل كامل، ومن هذه المدارس، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في بدر والمتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث شهدت التطوير الكامل والدراسة تكون باللغة الإنجليزية واللغة الألمانية لغة ثانية، وتضم 12 فصلا بكثافة طلابية 25 طالبا فقط.

وكذلك افتتح الرئيس السيسي، مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية في دمياط المتخصصة في مجالي الخدمات اللوجستية وصيانة وإصلاح السفن، واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من مدير المدرسة عن موقع المدرسة ودورها والتطوير الشامل الذي تم في المدرسة وكيفية دعم صناعة السفن، حيث تم تطوير المدرسة بالكامل بداية من الورش والفصول وتجهيز 3 ورش جديدة لإعداد وتأهيل الطلاب بشكل كامل.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى مدارس التكنولوجيا التطبيقية وأبرز تخصصاتها:

ـ مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية المنوفية تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا التبريد والتكييف، اللوجستيات.

ـ مدرسة الإمام محمد متولى الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة التشطيبات والصيانة المعمارية، تبريد وتكييف الهواء، شبكات متخصصة للمنشآت، نظم الكهرباء المتكاملة.

ـ مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات القاهرة ميكاترونيات.

ـ مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان القاهرة صيانة ميكانيكية وهيدروليك، سباكة المعادن والمعالجات الحرارية، تشغيل المعادن، معدات كهربية، إلكترونيات، تشكيل ولحام المعادن، تركيبات كهربائية، حاسبات وتكنولوجيا المعلومات، التبريد وتكييف الهواء، البتروكيماويات والكيمياء الصناعية، الأثاث الخشبى، صيانة واصلاح السيارات.

ـ مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام القاهرة تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الإلكترونيات.

ـ مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة إدارة وتشغيل المطاعم.

ـ مدرسة أى-تك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة تكنولوجيا المعلومات.

ـ مدرسة ال السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء.

ـ مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة وصيانة كهربائية.

ـ مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، وتكنولوجيا الزراعة والرى.

ـ مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

ـ مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة تجارة التجزئة (قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات، قسم المبيعات وخدمة العملاء، قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية).

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

ـ مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة الذكاء الاصطناعي، المراقبة والأنذار، الألعاب الرقمية، الفنون الرقمية.

ـ مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان.

ـ مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت – تكنولوجيا تركيب وتشغيل اجهزة التصوير – تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية – تكنولوجيا ماكياج وتنكر واقنعه – تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية – تكنولوجيا صناعة وتحريك الدمى والعرائس – تكنولوجيا صناعة وتركيب واصلاح الالات الموسيقية – تكنولوجيا تفصيل ملابس وازياء واحذية العروض الفنية، أكاديمية الفنون.

ـ مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة إصلاح وصيانة السيارات.

ـ مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة صيانة السيارات (مركبات خفيف)، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات، صيانة سيارات النقل والحافلات.

ـ مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة صيانة السيارات (مركبات خفيف)، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات.

ـ مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، تشغيل وصيانة معدات الطاقة، الصيانة الكهربائية.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالاسكندرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

ـ مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية، برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات.

ـ مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية اللحام، ومجال صيانة المعدات الكهربية والميكانيكية، ومجال تجميع وتشطيب السيارات التجارية.

ـ مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الشرقية تصنيع وصيانة الاسطمبات والطباعة ثلاثية الأبعاد.

ـ مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية.

ـ مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الإسكندرية التجارة الحديثة.

ـ ومدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المنيا تخصصات تسويق الخدمات المالية.

ـ مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة البرمجيات.

ـ مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة التطوير العقاري والسياحي.

ـ مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

ـ مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية مجال الطباعة.

ـ مدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج الذكاء الاصطناعى.

ـ مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة السياحة المستدامة.

ـ مدرسة ايفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة.

ـ مدرسة سي اف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بقنا تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة.

ـ مدرسة ماونتين فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية القليوبية إدارة المنشآت.

ـ مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة تشغيل مكينات سي اف سي والروبوتات.

42 مدرسة ايفا فارما الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة تشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية، وتطوير البرمجيات.

43ـ مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة الميكاترونيات، الطاقة المتجددة، السكك الحديدية، اللحام، التشغيل المبرمج CNC، أوتوترونيكس (السيارات ).

ـ مدرسة محمود العنانى للتكنولوجيا التطبيقية المنيا الإنتاج الحيواني – البساتين – المَيْكنة الزراعية – التصنيع الغذائي – المحاصيل الزراعية.

ـ مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا الهندسة الزراعية – الأراضي والمياه – الاقتصاد الزراعي – البساتين – المحاصيل الزراعية – الإنتاج الحيواني والداجني.

ـ مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة للتطوير العقاري والسياحي.

ـ مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة صناعة الفواخير بمحافظة القاهرة.

ـ مدرسة لينة للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة زراعة وإنتاج التمور

ـ مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة تنسيق الحدائق

ـ مدرسة BSL للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة .

ـ مدرسة تى ان جى للتكنولوجيا التطبيقية تكنولوجيا المعلومات.

ـ مدرسة البنك الاهلى المصرى للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية الجيزة ميكانيكا وكهرباء - مراقبة جودة - سلامة الغذاء ، 5 فصول ،125طالب.

53ـ مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية الجيزة الصناعات الدوائية ، 5 فصول ،125طالب.

ـ مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية و الصناعات الخشبية والاثاث بالجيزة تنفيذ أثاث طبيعى وصناعى - دهانات الاخشاب - التنجيد - إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب ، 6 فصول ، 150 طالب.

ـ مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية و صناعات مواد البناء ببنى سويف فحص واختيار بلوكات الرخام - الصيانة العامة لخطوط الجلى - صيانة شاسيهات SPD ، 3 فصول ، 75 طالب تقريباً.

ـ مدرسة البنك الاهلى المصرى للتكنولوجيا التطبيقية و الصناعات الميكانيكية والكهربائية والملابس الجاهزة القاهرة ميكانيكا - صناعات كهربية - ميكنة خطوط انتاج - ميكاترونيكس ، 3 فصول لتخصصات الصناعات الميكانيكية والكهربائية ، 5 فصول لتخصصات الملابس الجاهزة والمفروشات ، 200 طالب وطالبة تقريباً.

ـ مدرسة سيد بيك للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية البتروكيماويات.

ـ المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمرسى مطروح.

ـ مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط بدمياط الخدمات اللوجستية وشركة ابدأ لتنمية المشروعات 2023-2024

ـ مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر بالقاهرة الذكاء الاصطناعى وشركة ابدأ لتنمية المشروعات 2023-2024

ـ مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية وتكنولوجيات تصنيع الأثاث.

ـ مدرسة أبو زعبل القليوبية فنى انتاج صناعات كيماوية واسمدة فوسفاتية.

ـ مدرسة طايو للتكنولوجيا التطبيقية البحيرة مجال الزراعة.

ـ مدرسة جينز كار القاهرة السيارات و اليخوت والطائرات.

ـ مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القليوبية القليوبية شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

ـ مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة أسيوط أسيوط شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

ـ مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة قنا قنا شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

ـ مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة جنوب سيناء جنوب سيناء شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.

ـ مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة البحيرة البحيرة شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.