شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة قوص التعليمية تصل للنسبة الصفرية فى محو أمية عمال خدمات المعاونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلقت إدارة قوص التعليمية بمحافظة قنا بقيادة طارق نورالدين مدير عام الإدارة مبادرة "محو أمية الخدمات المعاونة" بالتنسيق ومشاركة فرع محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة بقيادة ياسر السمهودى مدير عام فرع هيئة محو الأمية بقنا، فى إطار حرص وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى واللواء أشرف الداودى محافظ قنا على رفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، وزيادة فصول محو الأمية خاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية بالمحافظة.

وأعلن طارق نور الدين، أنه عقد صباح اليوم السبت، الامتحان الفورى لعدد 65 عامل خدمات تابع لإدارة قوص التعليمية بمدرسة قوص الثانوية العسكرية بحضور الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وطارق نور الدين مدير عام ادارة قوص التعليمية وياسر السمهودى مدير فرع هيئة محو الأمية بمحافظة قنا، لتصبح إدارة قوص التعليمية أول إدارة تعليمية تصل للنسبة الصفرية لمحو أمية جميع عمال الخدمات المعاونة التابعة لها .

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بمبادرة محو أمية عمال الخدمات والتى دشنتها إدارة قوص التعليمية بالتعاون مع إدارة تعليم الكبار بقوص، مؤكدا أنه جارٍ دراسة تعميم المبادرة على جميع إدارات المحافظة .

ومن جانبه، أكد طارق نور الدين الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية، أن الإدارة دشنت أكتوبر الماضى مبادرة محو أمية عمال الخدمات بالتعاون مع إدارة تعليم الكبار بقوص انطلاقا من استراتيجية الدولة للقضاء على الأمية بمراكز الجمهورية التابعة لمبادرة " حياة كريمة ".

فيما أوضح ياسر السمهودى مدير فرع الهيئة بقنا بأن 65 عامل خدمات تابعين لادارة قوص التعليمية خضعوا لامتحان تقييم محو الأمية والذى يصنف الأول من نوعه على مستوى محافظة قنا والذى سيسهم فى رفع المستوى الإدراكى والثقافة للعمال، وأن محافظة قنا وصلت للحد الصفرى لمحو الأمية خلال العامين المنصرمين مشيدا بالمسح التنموى والخدمى لمبادرة حياة كريمة والتى دفعت عجلة التنمية بخمس قرى على مستوى المحافظة منهم قوص موجها الشكر لقيادات تعليم قوص التى تبنت المبادرة والتى تعد الأولى من نوعها في المحافظة.