شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تشكيل فرق طبية عالية المستوى لتقديم الرعاية لمصابى حادث الطريق الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تشكيل فرق طبية متخصصة لإسعاف مصابى حادث البحيرة المرورى الذى وقع صباح اليوم بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، على طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي، في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، اتجاه القاهرة وذلك للاسراع فى تقديم الخدمة الطبية للمصابين .

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنجدة المصابين في الحادث، مشيرا إلي أنه تم توفير احتياجات المستشفيات وتزويدها سريعا بادوية الطوارئ .

وكانت أوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية للحادث أسفرت عن 45 إصابة، حيث تم نقل 40 مصابا، إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، بينما تم نقل 5 أخرين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي، وذلك في حصر مبدئي، حيث تقوم الطواقم الطبية حاليا بتقديم الرعاية اللازمة للمصابين في مستشفيات الإحالة وتقييم درجات خطورة الإصابات، مع استمرار المتابعة.