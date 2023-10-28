شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث طريق «القاهرة - الإسكندرية» والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، و تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.
وقد تقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة .
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