شكرا لقرائتكم خبر عن المهندسين: لن يتم قيد خريجى المعاهد غير الحاصلة على اعتماد الجودة بدءا من 31 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نقابة المهندسين، إنه تنفيذًا وتفعيلًا لقرارات نقابة المهندسين والجمعيات العمومية والمجلس الأعلى، المتعلقة بضوابط القيد بالنقابة، فقد خاطبت النقابة الدكتور علاء عشماوي- رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بتاريخ 17/10/2023، لطلب الإفادة بأسماء المعاهد الهندسية العليا التي حصلت على اعتماد الجودة، وكذا تلك التي تقدمت للحصول عليها فقط وقدمت المستندات والأوراق المطلوبة، حيث إن يوم 31/10/2023، هو آخر يوم في المهلة المحددة، و سيدخل القرار الخاص بقيد خريجي المعاهد الهندسية حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2023.

كان قد قال المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسي مصر، إن نقابة المهندسين لن تقيد خريجي المعاهد الهندسية اعتبارًا من 31/10/2023 ما لم تتقدم بطلب لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للحصول على شهادة جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التى تحددها الهيئة، مع منح مهلة تنتهي في 29/2/2024؛ لرفع الملفات كاملة مستوفاة مقبولة واستكمال متطلبات الهيئة.

وأضاف: "كما تشترط النقابة لقيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من حاصلي شهادات الدبلومات الفنية (ثلاث سنوات) أن تكون شهادة الدبلوم الفني قد تم معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة، وذلك اعتبارًا من 31/12/2023"، وأشار إلى أن مجلس النقابة سيقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام، وفي موعد مناسب لإصدار بيان مشترك بأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي تأسيسًا على معايير حاجة البلاد وسوق العمل، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ للتأكيد على الالتزام بتنفيذ الاتفاق بأن يكون الحد الأقصى لأعداد المقبولين بالتعليم الهندسي للعام الجامعي 2023-2024 هو 22500 طالب.