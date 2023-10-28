شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يقوم بجولة تفقدية فى المعرض الدولى للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة، والمقام فى مركز المنارة للمؤتمرات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حضور المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح كل الضحايا المدنيين قائلا: "اسمحولى أطلب منكم نقف دقيقة حداد على أرواح الضحايا المدنيين.. كل المدنيين اللى سقطوا إجلالا واحتراما مننا".