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جيش الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان قطاع غزة بالتوجه جنوبا بشكل مؤقت

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القاهرة - سامية سيد - دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان غزة بالتوجه نحو جنوب القطاع، وقال: "هذا إنذار عاجل للتوجه جنوبًا بشكل مؤقت حفاظًا على سلامتكم".

وقال دانييل هاغاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال: العودة إلى شمال القطاع ممكنة، بمجرد انتهاء الاشتباكات المسلحة الشديدة، زاعما أن الفصائل الفلسطينية تعرض المدنيين للخطر، ووضعت المنشآت العسكرية والقوات في المناطق المدنية.

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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