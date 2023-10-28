شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان قطاع غزة بالتوجه جنوبا بشكل مؤقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان غزة بالتوجه نحو جنوب القطاع، وقال: "هذا إنذار عاجل للتوجه جنوبًا بشكل مؤقت حفاظًا على سلامتكم".

وقال دانييل هاغاري، المتحدث باسم جيش الاحتلال: العودة إلى شمال القطاع ممكنة، بمجرد انتهاء الاشتباكات المسلحة الشديدة، زاعما أن الفصائل الفلسطينية تعرض المدنيين للخطر، ووضعت المنشآت العسكرية والقوات في المناطق المدنية.