شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يجرى حوارا مع طلاب المدارس الفنية بالمعرض الدولى للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، حوارا مع طلاب المدارس الفنية المتخصصة، وذلك خلال تفقد المعرض الدولي للصناعة المقام فى مركز المنارة للمؤتمرات، حيث تحدث الرئيس السيسي مع الطلاب عن دراستهم والاستفادة منها والتخصص لكل طالب، وكيفية الاستفادة من الدارسة فى سوق العمل.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجولة تفقدية بالمعرض الدولي للصناعة، والمقام فى مركز المنارة للمؤتمرات.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حضور المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على أرواح كل الضحايا المدنيين قائلا: "اسمحولى أطلب منكم نقف دقيقة حداد على أرواح الضحايا المدنيين.. كل المدنيين اللى سقطوا إجلالا واحتراما مننا".