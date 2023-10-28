شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بالمعرض الدولى للصناعة: الذكاء الاصطناعى هو المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة بين أروقة المعرض الدولي السنوي للصناعة والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات، وحرص الرئيس السيسي على التواصل مع طلاب المدارس الفنية التقنية المتواجدين داخل المعرض.

وقال الرئيس السيسي لأحد الطلاب: "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل كله.. ومن يدرس هذا العلم ويكون موهوبا فيه عنده فرصة عمل في مصر وبره مصر".

ونصح الرئيس السيسي، طلاب المدارس الفنية، بضرورة ممارسة الرياضة جانب الدراسة، مؤكدا أهمية الرياضة لصحة الطلاب والحرص على ممارستها بشكل يومي ومستمر.