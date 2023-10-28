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الرئيس السيسى بالمعرض الدولى للصناعة: الذكاء الاصطناعى هو المستقبل

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القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة بين أروقة المعرض الدولي السنوي للصناعة والمقام في مركز المنارة للمؤتمرات، وحرص الرئيس السيسي على التواصل مع طلاب المدارس الفنية التقنية المتواجدين داخل المعرض.

وقال الرئيس السيسي لأحد الطلاب: "الذكاء الاصطناعي هو المستقبل كله.. ومن يدرس هذا العلم ويكون موهوبا فيه عنده فرصة عمل في مصر وبره مصر".  

ونصح الرئيس السيسي، طلاب المدارس الفنية، بضرورة ممارسة جانب الدراسة، مؤكدا أهمية الرياضة لصحة الطلاب والحرص على ممارستها بشكل يومي ومستمر.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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