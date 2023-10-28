"قفشته في حضن صاحبتي".. خديجة تطلب خلع زوجها: "هددني بالقتل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "خديجة م."، 33سنة، ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطالب بخلع زوجها مبررةً طلبها: "قفشته مع صاحبتي في السرير.. ضربني وهددني بالقتل".

قبل 4 سنوات، أراد عماد "36 سنة- حداد"، أن يُكمل نصف دينه، فدلته إحدى قريباته على خديجة التي تصغره بثلاث سنوات. بعد فترة خطوبة 4 أشهر، تزوجا وأقاما في مسكن الزوجية بمنطقة التجمع الخامس.

بعد تأخر الإنجاب؛ لجأ الزوجين للطبيب، الذي أخبرهما بصعوبة الإنجاب ويتطلب إجراء عملية حقن مجهري، تقول "خديجة": "تعايشت مع وضع زوجي، وحاولت مساعدته بعدم التحدث في موضوع الخلفة، بعدما علمت أنه يعاني أمراض تحول دون الإنجاب".

بشيء من الحزن تقول خديجة لمصراوي: في يومًا ما اكتشفت أن زوجي على اتصال بأقرب صديقاتي، وعندما واجهته ارتبك.

استولت الزوجة على مفتاح مسكن صديقتها، وظلت تراقب زوجها حتى شاهدته يدخل إلى مسكنها.

فجأة، دخلت خديجة مسكن صديقتها، فكانت الصاعقة "زوجها وصديقتها" كأنهما جسد واحد في سرير الأخيرة: "قفشته في حضنها على سريرها".

بينما صديقة خديجة تعتذر باكية عما حدث، متعهدة بعدم تكرار الأمر ثانية، كان زوجها يهددها بالقتل قبل أن يعتدي عليها بالضرب.

هرب خديجة إلى مسكن والدها، وأقامت دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، حملت رقم 4630 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.