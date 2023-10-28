عاطل يغرز "كزلك" في رقبة جاره بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى عاطل حياة جاره بطعنة في الرقبة بمنطقة الوراق شمال الجيزة؛ بسبب خلافات الجيرة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة شاب ثلاثيني إثر ادعاء مشاجرة.

وجه العميد عمرو حجازي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن مشادة كلامية نشبت بين "محمد.ش." 35 سنة، وجاره تطورت إلى مشاجرة.

حسب تحريات العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم، أحضر المتهم سلاحا أبيض "كزلك" وسدد للضحية طعنة في الرقبة فأرداه قتيلا. بتقنين الإجراءات تمكن الرائدان أحمد ماهر وهشام موسى من ضبط المتهم وسلاح الجريمة.

أودعت الشرطة جثة المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف الطب الشرعي للتشريح وتحرر محضر أحاله العميد محمد سلامة مأمور قسم الوراق إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم احتياطيًا.