3 قرارات من النيابة في انهيار جزئي بـ"عقار مصر القديمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر نيابة مصر القديمة التحقيق في واقعة انهيار جزئي بعقار، اليوم السبت.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لـ3 مصابين، تمهيدًا لسماع أقوالهم، كما انتدبت لجنة هندسية لفحص العقار والعقارات المجاورة.

وطلبت النيابة تقرير من حي مصر القديمة حول الحالة الفنية للعقار ومدى صدور قرارات ترميم أو إزالة بشأنه من عدمه.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا بانهيار جزئي بعقار في شارع ساعي البحر المتفرع من كورنيش النيل.

وأسفر الانهيار عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.