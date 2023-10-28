أخبار مصر

أب يتهم طبيبا بالتسبب في وفاة طفلته بإمبابة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اتهم والد طفلة، مسؤولي أحد المستشفيات بالإهمال الطبى والتسبب في وفاة صغيرته بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من نائبه اللواء علاء فتحي، باشتباه أب في وفاة طفلته واتهامه للقائمين على علاجها بالتسبب في الوفاة.

وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، واستمعوا إلى أقوال الشاكي، واتهم الطبيب المعالج بالتسبب في وفاة طفلته "تالا.ع."، نتيجة إهمال طبي.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الطفلة، لبيان سبب الوفاة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا