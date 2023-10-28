أب يتهم طبيبا بالتسبب في وفاة طفلته بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اتهم والد طفلة، مسؤولي أحد المستشفيات بالإهمال الطبى والتسبب في وفاة صغيرته بمنطقة إمبابة شمال الجيزة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من نائبه اللواء علاء فتحي، باشتباه أب في وفاة طفلته واتهامه للقائمين على علاجها بالتسبب في الوفاة.

وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، واستمعوا إلى أقوال الشاكي، واتهم الطبيب المعالج بالتسبب في وفاة طفلته "تالا.ع."، نتيجة إهمال طبي.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الطفلة، لبيان سبب الوفاة.