ضبط 1170 شيشة إلكترونية وربع كيلو ذهب ومنظار مع راكبين بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب عبوات الشيش الإلكترونية وقطع ذهبية وساعات ذكية ومنظار يركب علي سلاح ناري، وذلك مع راكبين مصريين فور وصولهما من الخارج حاولا تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين من الخارج، ضبط أشرف عبد الحميد ومحمد حسن مأمورا الجمرك راكبا مصريا يخفي منظار يركب علي سلاح ناري، حيث أفاد تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار أنه محظور حيازته طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وذلك تحت إشراف نميري عبد الرحمن رئيس القسم المشرف علي الصالة.

والمحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة، حاول راكب مصري الخروج مسرعاً بعيداً عن اللجنة الجمركية ومعه حقيبتين، استوقفه محمد الدمرداش مدير الجمرك وكلف علاء شحاته مدير الحركة المشرف على الصالة هشام ماهر بتفتيش مأمور الجمرك حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها بعدد ١١٧٠ عبوة، و١٠ ساعات ذكية، و٣ قطع ذهبية بوزن ٢٢٠ جراماً.

وأمر هاشم مصطفي مدير الإدارة وخالد محمود نائب المدير بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦١ للراكب الأول، وأمر عبد العظيم حمادة مدير الإدارة ومحمد الدمرداش نائبه بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٣ للراكب الثاني، وذلك بتوجيهات من الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار.