استدرجته سيدة.. تفاصيل اختطاف تاجر من 5 أشخاص بالعبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حررت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تاجر عملة تم اختطافه واحتجازه بمعرفة امرأة استدرجته لقضاء ليلة حمراء بتخطيط من 4 رجال آخرين.

وانتقم الخاطفون من الرجل بعد أن نصب عليهم واستولوا على 815 ألف جنيه بغرض تغييرها بعملات أجنبية لكنه استبدلها بورق أبيض.

وحرر شخص بلاغًا يفيد بتعرض صديقه للاختطاف من قبل 5 أشخاص من بينهم امرأة يستقلون سيارة ملاكي.

كما تلقت أسرة المجنى عليه اتصالا هاتفيا من أحد المتهمين يطلب فدية لإطلاق سراحه، تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهمين الخمسة.

وتوجهت مأمورية من قسم شرطة الوراق إلى مدينة العبور بالقليوبية ونجحوا في تحرير المجني عليه والقبض على المتهمين ومالك الشقة السكنية التي شهدت واقعة الاحتجاز.

وتبين من التحريات أن المجني عليه نصب على أحد المتهمين واستولى على مبلغ 815 ألف جنيه لتغييرهم بعملة أجنبية، واستبدلهم بورق أبيض فقرروا استدراجه من خلال امرأة لاستعادة الأموال.