مجلس الدولة: تعيينات جديدة بوظيفة مندوب مساعد من خريجى 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، عن قبول دفعة تعيينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة، بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد سن المتقدم عن 30 عاما وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة.

وأعلن مجلس الدولة عن فتح باب سحب الملفات لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور و الإناث، لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2023.