رئيس تعليم الكبار يتابع مبادرة "أنت الحياة" ضمن حياة كريمة بالقاهرة

القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس خالد عوف، مستشار رئيس الجمهورية، لمتابعة مبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد ناصف، رئيس هيئة تعليم الكبار، مبادرة أنت الحياة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بحى الساحل بمحافظة القاهرة، وذلك اليوم السبت بمركز شباب حى الساحل، ويشترك فى تنفيذها عدد من الوزارات والمؤسسات وتشمل القافلة، قوافل طبية تضم العديد من التخصصات الطبية، وتقديم الخدمات الطبية مجانا، وعقد امتحانات فورية لمن يرغب فى الحصول على شهادات محو الأمية، وتم تسليم شهادات لمن تحرروا من الأمية.

وصرح ناصف، أن مصر تبنى بالعلم، وما حدث فى العشر سنوات الماضية من إنجازات يشهد لها القاصى والدانى، وهذا ما لمسناه فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة فهى مبادرة حقيقية تلامس حياة الإنسان المصرى البسيط ؛لتحقيق التنمية الشاملة والتنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وإن تعليمات القيادة السياسية بأن ننزل ونلامس حياة الناس بالكفور والقرى والنجوع، فالنجاح منظومة متكاملة، كما وجه الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على دعمهم الكامل للهيئة، وأكد ناصف بأن لا يمكن للحكومة أن تصفق منفردة، فلابد من التشبيك والتضافر مع جميع المؤسسات سواء كانت حكومية أو مجتمع مدنى.