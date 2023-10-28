أخبار مصر.. غدا أمطار ببعض المناطق وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال شهد التباحث حول مستجدات الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف التصعيد في قطاع غزة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي ينص على إنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بشكل فوري وكافي.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر دولة قوية جدًا لا تمس، محذرًا من اتساع رقعة الصراع بسبب الأحداث في غزة، قائلاً:" اتساع الصراع يحول المنطقة إلى قنبلة موقوتة، مؤكدا:"مصر دولة قوية جدا لا تُمس". جاء ذلك خلال مداخلة للرئيس السيسى، اليوم السبت، بافتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة.

الرئيس السيسى يبحث مع سكرتير عام الأمم المتحدة جهود حماية المدنيين فى غزةالرئيس السيسى يحذر من اتساع رقعة الصراع.. ويؤكد: مصر دولة قوية جدا لا تُمس

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور عمر بولاط، وزير التجارة التركي؛ لبحث سبل دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القاهرة وأنقرة، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى مصر، والسفير محمد زعزوع، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون تركيا.

حذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم السبت27 أكتوبر الجاري، من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة، التي ستنجم عن الهجوم البرى واسع النطاق علي قطاع غزة. انتهت المحكمة الإدارية العليا، منذ قليل من استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية، في الرابعة عصر اليوم السبت، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أقر فتح باب تلقي الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يومي الجمعة 27 أكتوبر واليوم السبت 28 أكتوبر. رسميًا انتهاء موعد تلقى الطعون بالإدارية العليا على الانتخابات الرئاسية وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بتعميم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته، بكافة فروع التوثيق المربوطة على شبكة المعلومات الموحدة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، دون التقيد بمحل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر وذلك اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل. وزارة العدل تتيح خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار بكافة فروع التوثيق المُميكنة تبدأ المدارس غدا الأحد تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر، حيث تعقد المدارس اختبارات الشهر للطلاب خلال اليوم الدراسى، حيث تتم التقييمات وفق أسئلة قصيرة لقياس نواتج التعلم فيما درسه الطالب منذ بدء العام الدراسي الجديد حتى نهاية توزيع المقررات الدراسية لشهر نوفمبر فى جميع المواد تابع الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بمنطقة غرب المطار، بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا أعمال المرافق، مشددا على الالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات والجودة والمواصفات الهندسية. وزير الإسكان: تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية ضمن سكن كل المصريين بأكتوبر الجديدة أعربت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن قلق المنظمة حيال ما يعيشه مليون طفل من رعب تحت القصف في غزة جراء ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من قصف مستمر لافته الي إن المنظمة فقدت الاتصال بالعاملين في المنظمة في غزة معربة عن القلق البالغ بشأن "سلامتهم " يونيسف: مليون طفل يعيشون رعبا لا يوصف فى قطاع غزة المدارس تبدأ غدا تقييم الطلاب فى منهج شهر أكتوبر

وزير تجارة تركيا: مصر أكبر شريك تجارى لنا فى أفريقيا وهناك توافقا بين البلدينمصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على قطاع غزة

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه من المتوقع أن يخرج آلاف المتظاهرين المؤيدين لفلسطين إلى شوارع بريطانيا اليوم السبت مع تصعيد إسرائيل هجومها على غزة. وتتوقع الشرطة، أن ينضم حوالي 100 ألف شخص إلى مظاهرة في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، مع تنظيم مسيرات أخرى في أماكن أخرى من المملكة المتحدة - بما في ذلك مانشستر وجلاسكو. غدا أمطار ببعض المناطق وشبورة كثيفة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 31 درجة غدا أمطار ببعض المناطق وشبورة كثيفة تصل للضباب والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

آلاف المؤيدين لفلسطين يتظاهرون فى بريطانيا اليوم للمطالبة بوقف إطلاق النار