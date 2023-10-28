شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودى خطورة توسيع العمليات العسكرية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري، السبت، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزيران ناقشا مخاطر توسيع العمليات العسكرية في غزة، وضرورة إقرار هدنة إنسانية فورية وحماية المدنيين، وإنفاذ المساعدات بشكل آمن ومستدام، وتجنب توسيع رقعة الصراع في المنطقة.