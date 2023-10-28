شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية فى غزة تطلق رشقة صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

واستهدفت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، مدينة تل أبيب شمال البلاد ومحيط مطار بن جوريون.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل استهدفت تل أبيب ومحيط بن جوريون بصواريخ، ما أدى لتفعيل صفارات الإنذار التي تدوي في هذه اللحظات.