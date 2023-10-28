شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر المستشفى الإندونيسي في غزة وقطع الكهرباء عنه بسبب القصف الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، محيط المستشفى الاندونيسي في قطاع غزة، ما أدى إلى تضرر الأقسام الطبية المختلفة وانقطاع الكهرباء عن أحد أقسام المبيت في المستشفى شمال غزة.

أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مدينة تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين. واستهدفت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، مدينة تل أبيب شمال البلاد ومحيط مطار بن جوريون.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل استهدفت تل أبيب ومحيط بن جوريون بصواريخ، ما أدى لتفعيل صفارات الإنذار التي تدوي في هذه اللحظات.



جريمة إسرائيلية في غزة



المستشفى الاندونيسي في غزة





المستشفى الاندونيسي