شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجة رسالة مهمة لتفادى آثار الاكتئاب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الاكتئاب يمكن أن يصيب أى شخص، وهو ما يتطلب أن يكون المريض على وعى كامل ويطلب المساعدة. وتابعت وزارة الصحة والسكان أن الاكتئاب ليس علامة ضعف والدعم المناسب يساعد فى تفادى آثاره السلبية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يمكن أن يتم الاستعانة بالخط الساخن الخاص بأمانة الصحة النفسية من خلال الخط الساخن 16328.

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أهمية السلامة النفسية فى إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التى تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

يذكر أن فريق عمل الخط الساخن يضم طبيبا أو أخصائيا اجتماعيا أو أخصائيا نفسيا، مقسمين إلى فريق أساسى، وفريق تطوعى، يعملون على مدار الـ24 ساعة.