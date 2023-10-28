شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بموسكو: الفلسطينيون لن يغادروا غزة إلى مصر وسيبقون على أراضيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الفلسطينى لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل إن الفلسطينيين لن يغادروا قطاع غزة إلى معسكرات فى مصر.

وأضاف السفير نوفل - لوكالة تاس الروسية - "الفلسطينيون لن يغادروا غزة، لن يذهبوا إلى الحدود، لن يذهبوا أبدا إلى معسكرات مصرية. سيبقون على أراضيهم".



وحذر من أن العملية البرية الإسرائيلية فى غزة؛ قد تدفع دولا أخرى إلى الحرب.



وأضاف "لقد قلت منذ فترة طويلة أنه بمجرد أن يشن الإسرائيليون عملية برية؛ فسيكون ذلك صعبا للغاية وخطيرا جدا على المدنيين. وقد ينتهى الأمر بجر دول أخرى إلى الحرب. نأمل ألا تكون هناك عملية برية، حيث ستتسبب فى معاناة كثير من المدنيين".