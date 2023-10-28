شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: خسوف القمر بدأ 8 مساء وذروته الساعة 10:15 ويمكن رؤيته بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، تفاصيل خسوف القمر الجزئى من البداية للنهاية وموعد حدوث الظاهرة على مصر بتوقيت القاهرة.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن خسوف القمر يبدأ الساعة 8 مساءا ويكون شبه ظلى ، ويبدأ الخسوف الجزئى 9:35 مساء اليوم، وذروة الخسوف الجزئى الساعة 10:15 مساء اليوم ، وينتهى الخسوف الساعة 12:26 دقيقة صباحا يوم الأحد 29 أكتوبر .

و يحدث خسوف جزئى للقمر اليوم السبت 28 اكتوبر2023 ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ.، حيث يغطي ظل الأرض 12.2 % تقريباً من سطح القمر.

ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمرعند حدوثه ومنها (قارة أوربا – قارة أسيا –قارة أستراليا – قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – شمال وشرق أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الشمالية – القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و25 دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و17دقيقة تقريباً.

وتابع البيان : (يُمكن رؤيته في مصر)، والمعهد يفتح أبوابه أمام الزائرين لمشاهدة الظاهرة (في المقر الرئيسى بحلوان – مرصد القطامية الفلكى- المركز الإقليمي بالوادى الجديد).