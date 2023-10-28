ضبط مواد مخدرة وأدوية وهواتف مع 3 ركاب قبل تهريبها بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، 3 محاولات تهريب لمواد مخدرة وأدوية وهواتف محمولة مع 3 ركاب فور وصولهم من الخارج، حاولوا تضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم ضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس، اشتبه محمد نبيل وسامي نبيل مأمورا الجمرك في راكب أمريكي من أصل مصري، وتم فحص حقائبه بالأشعة وتأكيد الاشتباه وبتفتيشها عثر داخل جيوب الملابس بالحقائب على ١٥ سيجارة إلكترونية بهم زيت مادتي THC و CBD المخدرتين و6 برطمان بهم ٢٥ قطعة حلوى مخلوطة بنفس المخدر.

كما تم ضبط راكب مصري يخفي ١٢٢٤ شريطا لعقار سولبادين المدرج بجداول المخدرات، بإجمالي ٤٨٩٦ قرصاً و٥٨٣ عبوة دوائية آخري، وتم الضبط بواسطة كل من أمير محمود مأمور اللجنة الجمركية ومن إدارة الفحص بالأشعة مصطفي مرسي ومحمود شحاته تحت إشراف حسن مختار.

والمحاولة الثالثة تم ضبط راكب مصري حاول تهريب ١١ محمولاً ماركة iPhone ، تم الضبط بواسطة كل من شيرين كمال الدين وأحمد عنتر مأمورا الجمرك في التفتيش اليدوي تحت إشراف تامر عادل رئيس القسم المشرف على الصالة.

أمر صبحي ربيع مدير الإدارة وأيمن شملول نائبه بتحرير ثلاثة محاضر ضبط جمركي ارقام ١١٧ و ١١٨ و ١٢١ ضد الثلاثة ركاب وذلك بتوجيهات من الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار.