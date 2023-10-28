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تحرك عاجل من الطرق والكباري بعد سقوط سيول بالكيلو 85 طريق "سفاجا - قنا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، في بيان أنه في تمام الساعة ١٨٠٠ حدث سيل عند الكيلو ٨٥ بطريق "سفاجا- قنا" (المنطقة التاسعة).

وأوضحت الهيئة، أنه تم على الفور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور غلق الطريق في اتجاه ( قنا/ سفاجا) من كم 40 حتى كم 85 واستخدام اتجاه سفاجا / قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الإتجاهين.

وأشار البيان إلى أنه بعد انتهاء السيل تم المرور على الطريق ووجد أجزاء بها نحر واطماءات فى اتجاه (قنا/سفاجا) وتم استمرار غلق اتجاه ( قنا/ سفاجا ) من كم 40 حتى كم85 كم بالتنسيق مع المرور مع فتح الطريق باقي الطريق في الاتجاهين.

ودفعت الهيئة بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.

يُذكر أن طريق "سفاجا- قنا" وتحديدا بمنطقة الكيلو 85 شهدت سقوط سيول مما أدى إلى قطع الطريق وتوقف الحركة المرورية من الاتجاهين.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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