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يمكن رؤيته في مصر.. البحوث الفلكية تكشف تفاصيل خسوف القمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن خسوف القمر بدأ اليوم الساعة 8 مساءا ويكون شبه ظلي، ويبدأ الخسوف الجزئى 9:35 مساء، وذروة الخسوف الجزئى الساعة 10:15 مساء اليوم، وينتهى الخسوف الساعة 12:26 دقيقة صباحا يوم الأحد 29 أكتوبر.

و يحدث خسوف جزئى للقمر اليوم السبت 28 اكتوبر2023 ويتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ.، حيث يغطي ظل الأرض 12.2 % تقريباً من سطح القمر.

ويُمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمرعند حدوثه ومنها (قارة أوربا – قارة أسيا –قارة أستراليا – قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – شمال وشرق أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – المحيط الهندي– القارة القطبية الشمالية – القارة القطبية الجنوبية).

وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 4 ساعات و25 دقيقة تقريباً، ويستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ساعة و17دقيقة تقريباً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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